Замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорогам уволился
Сегодня, 29 ноября, мэрия Ростова сообщила о том, заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев уволился.
- Он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Виталий Кушнарев подписал приказ об увольнении Евгения Лебедева с 30 ноября 2018 года, - передает пресс-служба градоначальника.
О причинах кадровых изменений не сообщается, однако, любой ростовчанин знает, что недавно в городе прошла транспортная реформа - маршрутки практически полностью заменили на автобусы. Дело благое, но большинство пассажиров общественного транспорта раскритиковало этот ход, так как уехать из одной точки горда в другую стало гораздо сложнее. Люди активно жаловались на огромные очереди на остановках и маленькую частоту курисрования автобусов. В итоге даже прокуратура подключилась к этому делу.
Напомним, Евгений Лебедев был назначен на эту должность в ноябре 2014 года еще градоначальников Сергеем Горбанем. До этого он был заместителем министра транспорта Ростовской области. Несмотря на то, что жители донской столицы практически всегда были недовольны состояние дорог и общественного транспорта, Лебедев продержался на своем посту целых четыре года.