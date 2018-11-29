Призрачный дальнобойщик: на трассе под Ростовом-на-Дону загорелся грузовик

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-29T16:05:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В сети появилось видео горящего грузовика "КамАЗ" с прицепом на трассе М-4 "Дон" под Ростовом. ЧП произошло сегодня, 29 ноября, в районе города Новочеркасска. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что полыхают кабина и передние колеса автомобиля, салон выгорел полностью. Водитель, очевидно, успел свернуть на обочину, однако густой дым от пожара все равно создал неудобства проезжающим мимо водителям.

О пострадавших не сообщается. В комментариях под видео очевидцы пишут, что водитель остался жив и даже пытался тушить грузовик. Ростовчане предположили, что причиной пожара стала работающая в салоне печка. Напоним, что сегодня температура воздуха на улице в донской столице колеблется от 5 до 7 градусов мороза.