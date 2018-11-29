Неприятный запах воды в Ростове-на-Дону ликвидируют в 2020 году

СЕГОДНЯ 17:18 2018-11-29T17:22:32+03:00

Ростовчане нередко жаловались на то, что вода неприятно пахнет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Ростовский водоканал собирается внедрить технологию углевания воды, которая позволяет избавиться от неприятного запаха. В забираемую из Дона воду будут добавлять активированный уголь, оборудование для этого разместят на насосной станции на водозаборе № 2 (в Александровке). Отказавшись от строительства капитального здания и остановившись на модульном размещении техники, коммунальщики сократили расходы и сроки реализации этого проекта. Планируется, что технология будет внедрена в 2019-2020 годах.

- Во времена строительства водозаборных и очистных сооружений ростовского водопровода проблемы запаха воды не существовало. В этой связи технологических узлов по удалению пахнущих веществ предусмотрено не было. В современных реалиях, когда качественные показатели воды в реке Дон значительно ухудшились, система требует модернизации, - отметили в пресс-службе предприятия.

Напомним, причиной того самого «затхлого» запаха воды является геосмин - вещество, выделяемое сине-зелеными микроводорослями. Избавиться от него в воде оказалось непросто. Долгие лабораторных испытаний показали, что помочь может древесный порошкообразный активированный уголь.