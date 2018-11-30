2018-11-30T08:35:00+03:00
Происшествия

Прокуратура: в Ростовской области 18 автоинспекторов скрыли свои реальные доходы

Надзорное ведомство привлекло всех к ответственности
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Областной УГИБДД
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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о нарушении антикоррупционного законодательства. В автоинспекции города Каменск-Шахтинский сразу 18 сотрудников попались на сокрытии доходов.

- Нарушения выражены в заведомо недостоверном, а также неполном предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, - пояснили в надзорном ведомстве.

В частности, один инспектор «забыл» о двух счетах супруги, на которых лежало свыше 10 миллионов рублей, а также четырех квартирах, сдававшихся в аренду.

- По результатам проведенной проверки в адрес начальника внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого 18 должностных лиц ОГИБДД привлечены к дисциплинарной ответственности, указанный инспектор ДПС уволен в связи с утратой доверия, - добавили в прокуратуре.

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