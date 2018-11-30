В Ростовской области из-за непогоды привели в готовность военные отряды ликвидации ЧС

СЕГОДНЯ 08:42 2018-11-30T08:42:34+03:00

Бойцы в любую минуту готовы выдвинуться на помощь людям

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В Ростовской области, где до 1 декабря действует штормовое предупреждение из-за непогоды, приведены в готовность военные отряды по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Основу отрядов составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений материально-технического обеспечения соединений и воинских частей объединений ЮВО, - пояснили в пресс-службе Южного военного округа.

В составе соединений и воинских частей, дислоцированных в донском регионе, а также соседних Краснодарском и Ставропольском краях, более 20 отрядов по ликвидации природных чрезвычайных ситуаций (2,5 тысяч военнослужащих).

В готовность приведена тяжелая инженерная техника, в частности, плавающие транспортеры ПТС-2, комплекты тяжелого механизированного моста ТММ-3, а также автомобильная техника повышенной проходимости.

Напомним, до 2 декабря синоптики прогнозируют сильный ветер (до 23 метров в секунду), осадки в виде дождя и мокрого снега.