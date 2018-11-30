Михаил Тихонов назначен заместителем губернатора Ростовской области

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-30T08:50:55+03:00

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В правительстве Ростовской области продолжаются кадровые перестановки. Накануне, 29 ноября, указом губернатора на вакантную должность заместителя губернатора назначен Михаил Тихонов. Он, напомним, ранее руководил министерством промышленности и энергетики области. Уже не свободно кресло министра культуры. Вакантный пост заняла Анна Дмитриева, которая ранее была заместителем министра в этом же ведомстве.

К слову, в среду, 28 ноября, губернатор подписал указ об освобождении от должности своего заместителя Владимир Крупин. Он курировал вопросы транспорта, дорожной сферы, промышленности и энергетики. А министр культуры Владимир Бабин с понижением перешел в другое ведомство - министерство спорта, где он стал заместителем руководителя.