До 2 декабря холодно и ветер: спасатели Ростовской области предупреждают о непогоде

СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-30T09:33:55+03:00

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Донские спасатели, ссылаясь на прогнозы синоптиков, предупреждают жителей о непогоде. До 2 декабря ожидается сильный ветер, снег с дождем, кое-где метель, на дорогах гололедица и заносы. В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций (обрывы линий электропередач, падения деревьев, увеличение числа аварий). Учитывая непогоду, спасатели просят жителей быть благоразумными.

- Рекомендуем не парковать автомобили под деревьями и конструкциями, соблюдать скоростной режим на дорогах, не мешать работе снегоуборочной техники, - говорят в службе спасения. - По возможности, не приближаться к зданиям, не ходить под балконами.

Напомним, накануне стало известно, что на юге России в трех регионах, в том числе в Ростовской области, приведены в часовую готовность отряды ликвидации ЧС ЮВО. Это связано с "большой вероятностью мощных атмосферных циклонов".