Заплатить налоги к 3 декабря: налоговые инспекции Ростовской области продлили режим работы

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-30T10:19:57+03:00

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Региональное управление Федеральной налоговой службы напомнило жителям Ростовской области о том, что 3 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2017 год. Для удобства граждан донские налоговые инспекции продлили режим работы. Сегодня, 30 ноября, и в понедельник, 3 декабря, они работают с 8:30 до 20:00, в субботу, 1 декабря, - с 10 до 15 часов.

- На учете в налоговых органах Ростовской области состоит более двух миллионов собственников объектов недвижимости, более миллиона плательщиков транспортного налога и 1,3 миллиона плательщиков земельного налога, - рассказали в пресс-службе регионального УФНС. - В случае неуплаты за каждый день просрочки налогоплательщику будет начисляться пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ. Затем следует принудительное взыскание задолженности за счет денежных средств налогоплательщика на счетах в банках или его имущества.

Сотрудники ведомства напомнили, что наличие налоговых долгов может стать препятствием для выезда гражданина за рубеж. Жители Дона могут воспользоваться онлайн-сервисами «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика». Также оплатить налоги можно в банке, в кассах местных администраций или на почте.