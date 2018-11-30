На вокзале Батайска начались масштабные учения спецслужб

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-30T10:16:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщила региональная служба безопасности, 30 ноября на вокзале Батайска начался третий этап учений спецслужб. Они проходят в рамках антитеррористических мероприятий. Бойцы уже отработали совместные действия в других городах Ростовской области. В частности, условные диверсионно-террористические группы искали в Азове, Азовском и Аксайском районах.

- Третий этап посвящен отработке совместных действий силовых структур и специальных служб по пресечению террористического акта на объекте железнодорожного транспорта и ликвидации его последствий, - пояснили в ФСБ России по Ростовской области, добавляя, что "завершающий этап учений на движение транспорта и работу предприятий и организаций Батайска и Ростова-на-Дону не повлияют".

Напомним, в Ростове сотрудники МЧС провели учения в торговом центре. По легенде, возгорание возникло в одном из залов кинотеатра на третьем этаже здания. В общей сложности было эвакуировано 300 человек.