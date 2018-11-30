В Ростове-на-Дону от работы отстранили трех следователей за волокиту в установлении обстоятельств гибели подростка

СЕГОДНЯ 10:32 2018-11-30T10:33:22+03:00

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Сразу три следователя Ворошиловского района Ростова-на-Дону отстранены от работы из-за волокиты в установлении обстоятельств гибели подростка. Такое решение принял председатель СК России после обращения к нему отца школьника. Ростовчанин пожаловался на то, что до настоящего времени к уголовной ответственности не привлечены лица, склонившие его сына к употреблению наркотиков, из-за чего он впоследствии скончался.

Александр Бастрыкин отметил массу нарушений: волокиту и неполноту следственных действий, а также «явную незаинтересованность следователя в оперативном и полном расследовании уголовного дела». Уголовное дело по факту гибели школьника будет передано в центральный аппарат, а в отношении отстраненных следователей начались проверки.

Напомним, 15-летний Олег (за несколько дней до своей смерти он получил награду, как лучший игрок футбольной команды) скончался чуть меньше года назад от убойной дозы наркотиков. Он отпросился погулять, пришел к другу в гости, где ему стало плохо. Приехавшая скорая ничего сделать не смогла.

- Через несколько дней я смог вскрыть социальные сети Олега. И то, что там прочитал, повергло в ужас. Он и его бывшие одноклассники спокойно обсуждали наркотики, - рассказал «КП» отец подростка. - Я конечно же, отнес весь добытый материал в Следственный комитет. Но там лишь отмахнулись. Они закончили проверку, даже не дожидаясь заключения судмедэкспертизы. И 25 января выдали мне отказ от возбуждения уголовного дела.

После публикации материала в "КП" уголовное дело было все-таки возбуждено.