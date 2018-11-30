2018-11-30T10:33:22+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону от работы отстранили трех следователей за волокиту в установлении обстоятельств гибели подростка

Уголовное дело будет передано в центральный аппарат
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту гибели Олега Орлова возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).По факту гибели Олега Орлова возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Фото: Дина КАРПИЦКАЯ
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Сразу три следователя Ворошиловского района Ростова-на-Дону отстранены от работы из-за волокиты в установлении обстоятельств гибели подростка. Такое решение принял председатель СК России после обращения к нему отца школьника. Ростовчанин пожаловался на то, что до настоящего времени к уголовной ответственности не привлечены лица, склонившие его сына к употреблению наркотиков, из-за чего он впоследствии скончался.

Александр Бастрыкин отметил массу нарушений: волокиту и неполноту следственных действий, а также «явную незаинтересованность следователя в оперативном и полном расследовании уголовного дела». Уголовное дело по факту гибели школьника будет передано в центральный аппарат, а в отношении отстраненных следователей начались проверки.

Напомним, 15-летний Олег (за несколько дней до своей смерти он получил награду, как лучший игрок футбольной команды) скончался чуть меньше года назад от убойной дозы наркотиков. Он отпросился погулять, пришел к другу в гости, где ему стало плохо. Приехавшая скорая ничего сделать не смогла.

- Через несколько дней я смог вскрыть социальные сети Олега. И то, что там прочитал, повергло в ужас. Он и его бывшие одноклассники спокойно обсуждали наркотики, - рассказал «КП» отец подростка. - Я конечно же, отнес весь добытый материал в Следственный комитет. Но там лишь отмахнулись. Они закончили проверку, даже не дожидаясь заключения судмедэкспертизы. И 25 января выдали мне отказ от возбуждения уголовного дела.

После публикации материала в "КП" уголовное дело было все-таки возбуждено.

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