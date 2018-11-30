2018-11-30T11:21:49+03:00
Общество

Ростовские энтузиасты сняли художественный фильм о войне

Посмотреть картину «Шли бои местного значения» можно в свободном доступе в интернете
Юлия ЛАНДЫШ
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Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУФото: предоставлено пресс-службой ДГТУ
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В четверг, 29 ноября, в конгресс-холле ДГТУ состоялась премьера художественного фильма «Шли бои местного значения», снятого группой ростовских энтузиастов. Создатели картины приурочили показ к 77-й годовщине первого освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Фильм снят Донским государственным техническим университетом совместно с Ростовской региональной общественной военно-патриотической молодежной организацией «Донской Фронт». В основе сюжета - события мая 1942 года и жизнь взвода, участвовавшего в боях на Миус-фронте. Снятый в черно-белой гамме фильм стилизован под военную кинохронику, чтобы придать максимальную достоверность происходящему. Работа над ним длилась два года, с ноября 2016 по июнь 2018. Съемки проходили в Ростовской области: в хуторе Победа Азовского района и в Матвеево-Курганском районе – в местах подлинных сражений, в реальных окопах Миус-фронта. Очень символично, что в ходе работы над фильмом было обнаружено захоронение красноармейца.

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

- Нашей задачей было показать, что война – это ужас, поэтому мы сделали фильм очень откровенным, – сказал на пресс-конференции перед показом автор сценария и режиссер-постановщик Яков Кордо. – Эта работа - дань памяти и знак безмерного уважения к фронтовикам «исчезнувшего поколения», красноармейцам 1921-1923 годов рождения. Мы показали именно их – парней и девчат, которые в первые дни Великой Отечественной войны по призыву и добровольно ушли на фронт. Памятник таким ребятам стоит в нашем Студенческом парке ДГТУ.

Проект по созданию художественного фильма «Шли бои местного значения» получил грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Однако тех 150 тысяч рублей, которые выделили съемочной группе, было явно недостаточно для создания полнометражного фильма. Поэтому значительную поддержку оказал непосредственно Донской государственный технический университет. В результате получилась не студенческая самоделка, а настоящее кино, которое снималось всерьез, профессиональной техникой, по тем же самым технологиям, которые используются на больших студиях.

Съемочная группа проекта составила более 80 человек, которые работали на голом энтузиазме. Роли исполнили актеры студенческого театра ДГТУ «Лис»: Дарья Брицина, Никита Помазков, Владислав Шевель, Сергей Воропаев, Анастасия Сердюк, Олег Морозов, Даниил Османов, Олег Цыганков и другие. Авторскую музыку написал композитор Антон Андрющенко, в прошлом выпускник ДГТУ. Оператор-постановщик – Никита Кордо. Примечательно, что никто их них не получил за свой труд гонорар. Наоборот, порой приходилось самостоятельно докупать грим или реквизит. Собралась команда единомышленников, которые захотели поделиться со зрителями своим взглядом на войну.

По сути это первая серьезная попытка экранизировать события, которые происходили в годы Великой Отечественной войны на Миус-фронте. Здесь шли настолько ожесточенные бои, что вся земля буквально пропитана кровью. Для создания сценария, в котором учитывались бы все исторические реалии, рабочая группа изучила многочисленные архивные документы, военные книги, статьи, письма и воспоминания фронтовиков. Само название фильма родилось не случайно. Поднимая в военных архивах подлинные материалы о боях на Миус-фронте, консультанты среди прочих описаний обнаружили вроде бы неприметную, но такую емкую фразу: «Шли бои местного значения...» Именно она точно легла на главный мотив фильма.

Примечательно, что первыми картину еще летом посмотрели ветераны. Лучшей наградой съемочной группе за труд стала фраза одного из них, который сказал: «Вы знаете, все забывается – даже война. Но благодаря этому фильму я вспомнил, как это было страшно». Помнить об ужасах войны – долг каждого из живых перед павшими. И в этом смысле такое кино вечно.

Вместе с тем создатели фильма трезво оценивают его шансы на прокат. Учитывая нестандартный хронометраж– всего 52 минуты – он вряд ли попадет на большой экран. Тем не менее картина уже получила награду на одном из кинофестивалей, хотя изначально у творческой группы такой цели не было. Несомненно фильму уготована гораздо более почетная миссия, нежели быть зрелищем на один раз. Такая профессиональная работа вполне способна стать визитной карточкой Ростовской области. По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, картина будет представлена в открытом доступе в сети интернет. В настоящее время она уже переведена на китайский и английский языки и готовится для распространения по вузам-партнерам университета.

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