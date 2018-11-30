«Во всех нарядах хороша»: Поклонники обсуждают фото Виктории Лопыревой в белом платье

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-30T11:34:50+03:00

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Виктория Лопырева - самая сексуальная блондинка России, продолжает радовать поклонников своими свежими фотоснимками. На этот раз красавица-ростовчанка предстала перед подписчиками сразу в нескольких образах и попросила выбрать тот, который им нравится больше. Фанаты сразу же обратили внимание на то, что одно из платьев белого цвета. Большинство выбрало именно его.

- Почти свадебное, - написал один из них.

- Во всех ты, Душечка, нарядах хороша, - вторит ему другой.

lopyrevavika Вы пока проголосуйте, какой из нарядов вам нравится больше! V

Среди других комплиментов: «Жар-птица», «Красавица», «Очаровательная девушка», «Настоящая королева» и «Какая же вы прекрасная».

Напомним, Виктория Лопырева родилась в Ростове-на-Дону. В 2003 году она получила главную корону страны в конкурсе «Мисс Россия», после этого работала телеведущей и вела программу о футболе на одном из телеканалов. Дальше - больше: Виктория стала официальным послом Чемпионата мира по футболу-2018. И ее признали самым красивым послом за всю историю мундиаля.

Пост красавицы собрал больше сорока тысяч лайков.