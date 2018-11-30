2018-11-30T11:46:15+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 1-2 декабря 2018: дождь со снегом и резкое потепление

Выясняем, какую погоду 1-2 декабря 2018 обещают на выходные в Ростове-на-Дону
ГОШЕВ Игорь
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Первые дни зимы не порадуют ростовчан пушистым снегом. Фото: администрация Ростова-на-Дону.Первые дни зимы не порадуют ростовчан пушистым снегом. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
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Погода в Ростове-на-Дону на выходные 1-2 декабря 2018: дождь со снегом и резкое потепление. Если верить метеорологам, то первые дни зимы не порадуют жителей донской столицы пушистым снегом и румянцем на щечках от мороза.

Так, еще в пятницу, 30 ноября, в донской столице в дневные часы ожидается до минус пяти градусов. Временами порывы восточного ветра будут достигать 18-19 метров в секунду.

В субботу, 1 декабря, утром синоптики прогнозируют в дневные часы до четырех градусов со знаком минус. А вот в обед потеплеет до нуля. При этом ветер будет дуть с той же силой, и утихнет лишь к вечеру - до 12 метров в секунду. Тогда же синоптики обещают дождь со снегом, который будет идти до утра. В воскресенье, 2 декабря, дневные часы потеплеет до нуля градусов, вечером уже до минус трех. Ветер сменит направление на юго-западное и утихнет до трех-четырех метров в секунду.

Минусовая температура ждет горожан и в начале следующей рабочей недели, а еще синоптики предупреждают о сильном тумане, видимость при котором составит менее километра. К обеду потеплеет до нуля, а ветра почти не будет. По прогнозам обещают облачно, но без осадков.

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