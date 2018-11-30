Бизнесмен Вадим Варшавский, арестованный по обвинению в хищении свыше 2,5 млрд рублей, госпитализирован из СИЗО

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-30T15:51:17+03:00

В окружении некогда самого богатого предпринимателя-политика Ростовской области заявили, что он находится в состоянии близком к коме

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Известный предприниматель Вадим Варшавский, гендиректор Ростовского электрометаллургического завода и бывший инвестор проекта по строительству предприятия по переработке аминокислот «ДонБиоТех», попал из СИЗО, куда он был помещен после задержания по обвинению в мошенничестве, госпитализирован из изолятора в больницу.

Об этом сообщил ряд СМИ.

Как подтвердили «КП» - Ростов-на-Дону» в окружении 57-летнего бизнесмена, его состояние действительно очень тяжелое: из-за резкого повышения содержания сахара в крови он оказался едва ли не в коме.

Официальными комментариями от ФСИН «Комсомольская правда» на данный момент не располагает.

Варшавский, напомним, был задержан в столице России весной нынешнего года. Как сообщили в МВД РФ, он подозревается в хищении свыше 2,5 млрд рублей, принадлежащих коммерческому банку. По версии следствия, в 2012 году Златоустовский металлургический комбинат, принадлежавший тогда Варшавскому, получил у банка «Петрокоммерц» (ЦБ отозвал у него лицензию в 2015-м) кредит на крупную сумму, которая впоследствии была похищена.

Несколько дней назад суд продлил бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Ростовской области Вадим Варшавский предприниматель известен еще с тех пор, когда его металлургический холдинг «Эстар» был на высоте, а сам он, дважды избиравшийся в Госдуму от донского региона, входил в число самых богатых людей страны.

В последнее время имя Варшавского упоминалось в связи с его отказом от участия в проекте строительства гостиницы Hyatt в Ростове-на-Дону: тогда разборки между инвесторами приобрели резонанс, выйдя в общественную плоскость. Позже достраивать отель, который пришлось исключить из программы подготовки к ЧМ-2018, согласился другой известный ростовский бизнесмен и тоже бывший депутат ГД РФ — Иван Савввиди.