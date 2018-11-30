На улицы Ростова-на-Дону вернулись три троллейбусных маршрута

СЕГОДНЯ 17:05 2018-11-30T17:08:46+03:00

"Восьмерка", "девятка" и "двенадцатый" возобновляют работу с 1 декабря

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С 1 декабря в Ростове возобновляют работу троллейбусы № 8, 9 и 12. Это стало возможным благодаря восстановлению контактной сети по улице Портовой, проспектам Коммунистическому и Шолохова, сообщает Департамент транспорта донской столицы.

Троллейбусный маршрут № 8 будет следовать по схеме: Центральный рынок - ГПЗ-10 и обратно (по проспекту Коммунистическому).

Маршрут № 9: Главный ЖД вокзал - улица Красноармейская – Театральный проспект – проспект Шолохова – поселок Пилотов и обратно.

Маршрут № 12: Центральный рынок - ГПЗ-10 и обратно (по улице Портовой).

Добавим, что недавно в Ростове провели демонстрацию троллейбус нового типа с увеличенным автономным ходом. Он может проехать без контактной сети порядка 40 километров. Такой вид экологически чистого транспорта предлагают использовать в микрорайонах, где существуют традиционные троллейбусные маршруты, но контактная сеть не пришла в новые кварталы.