Азовский музей вошел в пятерку самых любимых россиянами музеев страны

СЕГОДНЯ 19:51 2018-11-30T19:51:35+03:00

Азовский музей обладает самой богатой палеонтологической коллекцией на всем юге России. Фото: портал Культура.рф

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Первое всероссийское онлайн-голосование «Мой любимый музей» официально завершено, об этом объявил проводивший его портал Культура.рф.

Победителем народного рейтинга оказался музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» из Подмосковья, получивший максимальную поддержку населения. На втором месте — Музей Победы в Москве, на третьем - Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, на четвертом - музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка» в Тамбовской области, на пятом - Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.

- В голосовании приняли участие свыше 1600 российских музеев, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» организаторы. - За три недели проведения конкурса, с 2 по 26 ноября, каждый мог отдать свой голос за любимый музей, причем голосовать можно было только после авторизации через профиль в любой из трех популярных социальных сетей.

Азовский музей охватывает исторический центр XIX века, территорию Азовской крепости XVIII века с валами, Алексеевскими воротами и Пороховым погребом, дом-музей знаменитого полярника Рудольфа Самойловича и выставочный зал «Меценат».

Суммарно он занимает почти 78 тысяч кв. метров площади, включая свыше 320 тысяч экспонатов, самым ранним из которых около 250 млн лет. Он обладает самой богатой палеонтологической коллекцией на всем юге России: в частности, там есть скелеты динотерия (8 млн. лет) и двух трогонтериевых мамонтов (600-800 тыс. лет).

КОНКРЕТНО

ТОП-10 победителей народного голосования

1. Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Истра, Московская область.

2. Музей Победы, Москва.

3. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», Санкт-Петербург.

4. Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка», деревня Ивановка, Тамбовская область.

5. Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, Азов.

6. Алтайский государственный мемориальный музей космонавтики имени Г.С. Титова, село Полковниково, Алтайский край.

7. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», село Мелихово, Московская область.

8. Выставочный зал «Родина», Белгород.

9. Музей-заповедник «Полотняный Завод», поселок Полотняный Завод, Калужская область.

10. Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Кириллов.