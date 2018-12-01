В Ростовской области развернули два пункта временного размещения для водителей

СЕГОДНЯ 09:54 2018-12-01T09:54:54+03:00

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В пятницу, 30 ноября, для автомобилистов ограничили движение по трассе «Ростов-Ставрополь» из-за непогоды: ветер до 19 метров в секунду, гололедица и снежные заносы. Все это стало причиной того, что сотни людей оказались заблокированными в пробке.

Как рассказали в региональном правительстве, для расчистки дорог и ликвидации затруднения движения привлечено около 40 единиц техники и более 80 специалистов.

- В настоящее время на участке, где образовался затор, работают донские спасатели - 14 человек и 5 единиц техники, - рассказал замгубернатора РО Вадим Артемов. - Для размещения и обогрева граждан в Целинском районе подготовлены два пункта временного размещения, где одномоментно могут находиться более ста человек.

Напомним, с 17:00, 30 ноября, в связи неблагоприятными погодными явлениями на территории Целинского и Песчанокопского районов произошло затруднение автомобильного движения на 122-123 километрах автодороги «Ростов-Ставрополь». А через час ограничили движение пассажирского общественного транспорта с 106 по 181 километр.