В Ростовской области ищут 38-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-01T10:12:02+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 38-летний Даниил Поляков. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, мужчина пропал месяц назад - 31 октября. В тот день он вышел из дома сестры, расположенном в Ростове-на-Дону, однако до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

- В день исчезновения он был одет в куртку и джинсы черного цвета, на ногах ботинки темного цвета, - рассказали в донском главке. - На вид ростовчанину 38 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза карие, носит короткую стрижку.

К поиску Полякова уже подключились и волонтеры. В настоящее время листовки с его изображением распространяют в Интернете, а также в местах, где большая проходимость людей - вокзалах, торговых центрах и автобусных остановках.

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

Номера телефонов: 8-800-700-54-52, 8 (863) 249-47-02 или 02.