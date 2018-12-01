В Ростове-на-Дону 1 декабря можно бесплатно сдать тест на ВИЧ

СЕГОДНЯ 11:19 2018-12-01T11:19:47+03:00

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В субботу, 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом. Как рассказали в городской администрации, жители Ростова-на-Дону смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ.

Главная площадка развернется на улице Большой Садовой - перед входом в главный городской парк имени Максима Горького. Там желающих будет ждать с 14:00 до 20:00. Медики обещают, что ростовчане за 20 минут смогут узнать свой ВИЧ-статус, получить консультации по снижению рисков передачи ВИЧ.

Кроме того, с 11:00 все желающие смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию на первом этаже торгового центра, что на проспекте Космонавтов 2/2 в Северном жилом массиве.

Напомним, что в Ростовской области живет больше 15 тысяч больных СПИДом. Эпидемиологи подсчитали, что большинство ВИЧ-инфицированных — жители Ростова-на-Дону.