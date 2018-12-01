Коллапс на трассе «Ростов-Ставрополь»: спасатели эвакуировали десять автомобилей

СЕГОДНЯ 12:28 2018-12-01T12:28:40+03:00

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Последствия непогоды, которая заставила заметно понервничать водителей и пассажиров, держащих путь по трассе «Ростов-Ставрополь», устраняют в настоящее время. Об этом сообщают в правительстве региона.

Причиной коллапса стал сильный ветер, гололедица и снежная насыпь, в результате которой сотни людей были заблокированы снежной стихией.

Чтобы нормализировать обстановку на месте работают свыше 80 спецмашин и более 130 человек. Также помощь водителям, попавшим в дорожный затор, оказывали более 60 областных спасателей, специалисты МЧС, дорожных и коммунальных служб. Из снежных заносов эвакуировано десять автомобилей. Погибших и пострадавших нет.

Пока по направлению к Ростову-на-Дону организовано реверсивное движение. А работы по расчистке дорог продолжаются.

Кроме того, для размещения и обогрева граждан в сразу в двух районах были развернуты пункты временного размещения. Так, в селе Средний Егорлык в Доме культуры и в ПТУ №85 для замерзших организовали горячие чай и питания. Еще оде временное пристанище можно найти в селе Песчанокопское - в РДК «Юбилейный». При необходимости в нем может находиться до 500 граждан.

Напомним, с вечера 30 ноября в связи с неблагоприятными погодными явлениями на автодороге Ростов-Ставрополь произошло затруднение автомобильного движения на территории Целинского и Песчанокопского районов. Основное затруднение движения сложилось недалеко от села Средний Егорлык. С 18:00 введено ограничение на движение пассажирского общественного транспорта на автодороге с 106 по 181 км.