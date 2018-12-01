В Ростов-на-Дону двое мужчин отобрали у горожанина девять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-01T12:38:59+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратился житель города, который сообщил, что стал жертвой преступления. По словам потерпевшего, к нему на улице подошли двое неизвестных. Инцидент произошел ночью.

Добычей злоумышленников стали девять тысяч рублей. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, по горячим следам им удалось задержать подозреваемых. Задержанными оказались двое мужчин в возрасте 24 и 29 лет. Оба они уже были судимы за кражу.

Теперь в отношении них возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время они находятся под стражей. Если дело дойдет до суда, а злоумышленников признают виновными, не исключено, что ближайшие несколько лет они смогут провести за решеткой.

Напомним, 15 способов избежать ограбления на улице. Если заглянуть в ежедневную сводку происшествий, каждый день совершаются десятки грабежей! Но что самое печальное, большинство из них имеют место по нашей же беспечности.