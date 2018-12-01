В Ростове-на-Дону мужчина взял иномарку в аренду через Интернет и продал авто

СЕГОДНЯ 14:29 2018-12-01T14:29:27+03:00

Молодой человек оформил договор аренды и переоформил автомобиль на себя. После чего продал машину. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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К ростовским полицейским обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой мошенника. По ее словам, она дала объявление в Интернете о сдаче авто в аренду. И, как результат, лишилась имущества. Сумму ущерба хозяйка автомобиля оценила в 300 тысяч рублей.

Как рассказали в донском главке, злоумышленник нашел объявление об аренде авто на одном из интернет-сайтов. Затем путем обмана и злоупотребления доверием молодой человек оформил договор аренды и переоформил автомобиль на себя. После чего продал машину. Когда мужчина перестал выходить на связь, владелица иномарки обратилась в полицию.

Задержать подозреваемого стражам порядка труда не составило. Злоумышленником оказался 22-летний житель региона. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время он находится в следственном изоляторе временного содержания. Молодому человеку грозит несколько лет провести за решеткой.