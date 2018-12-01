До аэропорта «Платов» из Ростова-на-Дону с 6 декабря будет ходить автобус № 700

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-01T14:50:44+03:00

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В четверг, 6 декабря, из Ростова-на-Дону начнет ходить автобус № 700 до аэропорта «Платов». Отправляться он будет с Привокзальной площади донской столицы с 06:00 до 22:00 каждые полчаса, а в ночное время - с 22:00 до 06:00 один раз в час. Запланированные остановки - на пр. Шолохова (Пригородный автовокзал), пр. Шолохова (Аэропорт), г. Аксай, пр. Аксайский (Аксайский поворот), п. Красный Колос (автомобильная дорога М-4 «Дон») до станицы Грушевской (аэропорт «Платов»).

Время в пути составит 1 час 10 минут. Стоимость проезда из любой точки Ростова-на-Дону до аэропорта «Платов» - 100 рублей, из Аксая – 60 рублей, из поселка Красный Колос – 30 рублей. А в обратном направлении из поселка Красный Колос до донской столицы – 55 рублей, из Аксая – 35 рублей.

С того же дня работа маршрутов № 285 и № 286 прекратится. В региональном минтрансе добавили, что в часы-пик предусмотрены резервные автобусы, которые будут находиться в аэропорту «Платов» и на проспекте Шолохова. Они будут выпускаться диспетчером на линию при необходимости.