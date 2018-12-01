Часть Ростова-на-Дону с 4 декабря останется без холодной воды

СЕГОДНЯ 15:24 2018-12-01T15:24:35+03:00

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Во вторник, 4 декабря, в части города Ростова-на-Дону отключат холодную воду. Известно, что краны опустеют почти на сутки - с восьми до шести утра следующего дня.

Речь идет о домах, которые расположены в границах: проспект Михаила Нагибина – улица Герасименко; проспект Михаила Нагибина, №21, №23, №25, №26; проспект Ленина – переулок Автомобильный – улица Новаторов. Там будут проводиться работы, связанные с переврезкой водопроводной линии. У горожан уже попросили извинения за причиненные неудобства жителям города.

Напомним, в декабре в Ростове-на-Дону будут отключать свет. В разное время телевизоры, холодильники, обогреватели и другие электроприборы не будут работать в центре города, в Северном и Западном жилых массивах, а также в других микрорайонах.