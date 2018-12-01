В Ростовской области при пожаре сгорели мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-01T17:01:51+03:00

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В субботу, 1 декабря, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре. Около двух часов ночи звонившие сообщили, что горит жилой дом. Огнеборцы сразу же выехали на место происшествия в село Болдыревка Родионово-Несветайского района Ростовской области.

- Возгорание произошло на улице Октябрьской, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - Площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров. На месте работали шесть человек огнеборцев и четыре спецмашины. Спустя полчаса огонь удалось локализовать, еще через пять минут полностью ликвидировать. В огне погибли два человека.

Очевидцы рассказывают, что это были мужчина и женщина. Теперь во всех обстоятельствах этого ЧП предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Они должны выяснить, что стало причиной возгорания.