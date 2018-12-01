В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки столкнулись семь авто
В субботу, 1 декабря, в Ростове-на-Дону произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, авария случилась в 11:20 на проспекте Стачки, в районе дома под номером 25. Столкнулись две машины марки Hyundai, BMW, Opel, Toyota, Mitsubishi и «Лада Гранта». В результате аварии никто не пострадал.
А в социальных сетях уже обсуждают произошедшее. Там же появились и снимки.
- Дорога чистая, льда нет, значит, не соблюдали дистанцию и скоростной режим, - написал один из горожан, - по любому какой-нить на летней резине.
- Сказали, что водитель потерял сознание за рулем и собрал грядку эту, - написал другой.
- Сочувствую тем, кто тихо-мирно ехал и оказался в этой мешанине из машин - наверняка, такие водители там тоже есть, - написала другая ростовчанка.
По факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.