В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки столкнулись семь авто

СЕГОДНЯ 17:28 2018-12-01T17:28:55+03:00

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В субботу, 1 декабря, в Ростове-на-Дону произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, авария случилась в 11:20 на проспекте Стачки, в районе дома под номером 25. Столкнулись две машины марки Hyundai, BMW, Opel, Toyota, Mitsubishi и «Лада Гранта». В результате аварии никто не пострадал.

А в социальных сетях уже обсуждают произошедшее. Там же появились и снимки.

- Дорога чистая, льда нет, значит, не соблюдали дистанцию и скоростной режим, - написал один из горожан, - по любому какой-нить на летней резине.

- Сказали, что водитель потерял сознание за рулем и собрал грядку эту, - написал другой.

- Сочувствую тем, кто тихо-мирно ехал и оказался в этой мешанине из машин - наверняка, такие водители там тоже есть, - написала другая ростовчанка.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.