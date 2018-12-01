В Ростовской области 11,6 тысячи заболевших ОРВИ

СЕГОДНЯ 18:04 2018-12-01T18:04:57+03:00

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Непогода, которая царит в Ростовской области, сказалась и на здоровье жителей региона. Так, по официальным данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю к врачам с жалобами на высокую температуру, насморк, кашель и боль в горле обратились 11,6 тысячи жителей Дона. Всем им был поставлен диагноз ОРВИ. Из них - более 3,2 тысячи ростовчан. Эпидемиологи говорят, что цифры ниже эпидемического порога - он рассчитывается для каждой недели месяца на протяжении нескольких лет, примерно на треть.

В ведомстве уверяют: циркуляция вирусов гриппа не установлена. Кроме того, в области уже от гриппа привиты почти два миллиона человек, что составляет около 47 процентов от общей численности жителей в регионе. Этого достаточно для того, чтобы не допустить развития эпидемии.

- Ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано осложнений после прививки, - добавили в Управлении.

Врачи советуют с появлением признаков заболевания – необходимо остаться дома и вызвать доктора. Этим вы предотвратите заражение окружающих.