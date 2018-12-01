2018-12-01T21:19:00+03:00
Общество

Из-за ледяного дождя закрыта трасса Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной

Движение полностью прекращено для пассажирских автобусов
Оксана АРТЕМОВА
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Из-за ледяного дождя закрыта трасса Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной. Федеральная трасса А-280 оказалась в эпицентре стихии. Как сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в связи со сложными погодными условиями с 18:30 закрыли трассу для движения для пассажирских автобусов. Личный транспорт сотрудники ГАИ пускают, но просят без крайней необходимости не выезжать на трассу.

Федеральные дорожники проводят интенсивную противогололедную обработку, чтобы обеспечить безопасный проезд. На трассе работают 12 единиц техники.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград просит автовладельцев выбирать скоростной режим согласно погодным условиям, не препятствовать работе дорожной техники.

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