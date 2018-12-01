2018-12-01T23:32:51+03:00
Общество

В Ростовской области из-за гололеда на шести магистралях временно ограничили движение

Водителей просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию
Ольга ГОПАЛО
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Водителей просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.Водителей просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.Фото: Сергей ГАПОН
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В Ростовской области сразу на шести магистралях ограничено движение. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД. Так, с 18:30 субботы, 1 декабря, введено временное прекращение движения пассажирского транспорта на автодороге «Ростов-Таганрог». А с 21:50 того же дня временно прекращено движение пассажирского транспорта на автодорогах «Ростов-Рогожкино», «Ростов-Азов», «Азов-Самарское», «Азов-Старостаминская» и «Азов-Ейск». Одна из причин - сильный гололед.

В ведомстве просят водителей при движении по региональным и федеральным автодорогам быть предельно внимательными и осторожными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Сотрудники ДПС патрулируют автодороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям.

Кроме того, ограничения на автодороге «Ростов-Ставрополь» движения в связи с неблагоприятными погодными условиями сняты. Там накануне в снежном плену оказались больше сотни человек.

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