2018-12-02T09:53:40+03:00
Общество

На дорогах Ростовской области сняли ограничения движения

Но водителей просят быть осторожнее
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Госавтоинспекция Ростовской области распространила официальное сообщение о снятии ограничений для движения пассажирского транспорта, которые были введены в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями. В частности, вечером 1 декабря закрыли дороги в сторону Таганрога, Ставрополя, Азова, Староминской, Самарское и из Ростова-на-Дону в Рогожкино. Причина - ледяной дождь.

Несмотря на снятие ограничений, автоинспекторы просят водителей быть осторожнее, соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров, помнить, что в такую погоду увеличивается число аварий.

Напомним, накануне, в Ростовской области пассажиры десять часов простояли в заблокированном снежной стихией автобусе.Коллапс произошел на трассе «Ростов-Ставрополь».

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