В Ростове-на-Дону в аварии на Портовой пострадал пятилетний ребенок

СЕГОДНЯ 08:24 2018-12-02T09:33:06+03:00

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Гололед и ледяной дождь стал причиной сразу нескольких аварий, которые произошли в Ростовской области. В донской столице во время ДТП пострадал пятилетний ребенок. Как рассказал очевидец в социальных сетях, все случилось в начале восьмого вечера 1 декабря на улице Портовой, у дома № 53.

- Солярис поднимался и вылетел на встречную полосу, - написал ростовчанин. - Итог: две машины в хлам, пострадал ребенок. Еще не все поняли, что на дворе зима и на дороге нужно быть вдвойне аккуратнее.

Напомним, накануне, из-за ледяного дождя в Ростовской области закрыли трассы «Ростов-Азов», «Азов-Ейск», «Азов-Старостаминская», «Азов-Самарское» и «Ростов-Рогожкино». Утром 2 декабря автоинспекторы сообщили о том, что разрешили пассажирскому транспорту движение по дорогам.