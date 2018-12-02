Зимой? Серьезно? Житель Ростова-на-Дону выложил в соцсеть снимки газона, который хотят постелить на Штахановского

СЕГОДНЯ 08:51 2018-12-02T08:54:08+03:00

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В социальных сетях активно обсуждают фото жителя Ростова, которая сняла подготовку к благоустройству территории у остановки «Лестница» (улица Штахановского).

- 1 декабря - самое время... сажать траву! Сегодня иду на остановку "Лестница", что на ул. Штахановского и вижу такую картину, - написал автор поста (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены). Приятно, конечно, что у нас на "Штахане" начали что-то облагораживать... Я не специалист в этом вопросе, но мне кажется стелить газон на мерзлую землю - это неправильно.

Комментарии не заставили себя ждать. Одни радовались тому, что на "Штахане хоть что-то стали делать", другие ерничали, мол, "все нормально, немножко полежит, потом в другом районе постелят", третьи вспомнили случай, когда на Сельмаше у остановки "землю красили под траву". Но большинство было возмущено происходящим: "Как же все это здорово. В городе не осталось проблем, но остались лишние деньги, поэтому чиновники решили положить газон 1го декабря и сделать улицу красивой. Все для города, все для людей", "Это прекрасная иллюстрация новой духовной скрепы, которая звучит как "мы вам ничего не должны" в разных вариациях".