2018-12-02T08:54:08+03:00
Общество

Зимой? Серьезно? Житель Ростова-на-Дону выложил в соцсеть снимки газона, который хотят постелить на Штахановского

Комментарии не заставили себя ждать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Фото: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Фото: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

В социальных сетях активно обсуждают фото жителя Ростова, которая сняла подготовку к благоустройству территории у остановки «Лестница» (улица Штахановского).

- 1 декабря - самое время... сажать траву! Сегодня иду на остановку "Лестница", что на ул. Штахановского и вижу такую картину, - написал автор поста (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены). Приятно, конечно, что у нас на "Штахане" начали что-то облагораживать... Я не специалист в этом вопросе, но мне кажется стелить газон на мерзлую землю - это неправильно.

Комментарии не заставили себя ждать. Одни радовались тому, что на "Штахане хоть что-то стали делать", другие ерничали, мол, "все нормально, немножко полежит, потом в другом районе постелят", третьи вспомнили случай, когда на Сельмаше у остановки "землю красили под траву". Но большинство было возмущено происходящим: "Как же все это здорово. В городе не осталось проблем, но остались лишние деньги, поэтому чиновники решили положить газон 1го декабря и сделать улицу красивой. Все для города, все для людей", "Это прекрасная иллюстрация новой духовной скрепы, которая звучит как "мы вам ничего не должны" в разных вариациях".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Ростова-на-Дону просит решить транспортную проблему Пролетарского района
Жители Ростова-на-Дону жалуются на таксистов, которые взвинтили цены во время гололеда
Донские автоинспекторы призывают водителей быть осторожнее на дорогах из-за гололеда
«Нереально милое личико»: звезда Playboy Мария Лиман вернулась в Инстаграм
Открыто движение по трассе Ростов - Таганрог
Под Таганрогом сотрудники ДПС выручили автомобилистку, которая застряла на дороге во время непогоды
В Ростове-на-Дону открылся новый центр помощи детям
В Ростове-на-Дону в аварии на Портовой пострадал пятилетний ребенок
На дорогах Ростовской области сняли ограничения движения
В Ростовской области из-за гололеда на шести магистралях временно ограничили движение
Из-за ледяного дождя закрыта трасса Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной
В Ростовской области 11,6 тысячи заболевших ОРВИ
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки столкнулись семь авто
В Ростовской области при пожаре сгорели мужчина и женщина
Часть Ростова-на-Дону с 4 декабря останется без холодной воды
До аэропорта «Платов» из Ростова-на-Дону с 6 декабря будет ходить автобус № 700
В Ростове-на-Дону мужчина взял иномарку в аренду через Интернет и продал авто
В Ростов-на-Дону двое мужчин отобрали у горожанина девять тысяч рублей
Коллапс на трассе «Ростов-Ставрополь»: спасатели эвакуировали десять автомобилей
В Ростове-на-Дону 1 декабря можно бесплатно сдать тест на ВИЧ
В Ростовской области ищут 38-летнего мужчину
В Ростовской области развернули два пункта временного размещения для водителей