2018-12-02T09:31:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону открылся новый центр помощи детям

Он будет работать на базе общественной организации «Надежда»
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: администрация Ростова-на-ДонуФото: администрация Ростова-на-Дону
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В Ростове-на-Дону открылся новый центр помощи и развития для детей с ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов. Здесь различные специалисты вместе с малышами будут учиться изучать мир и развиваться. В центре, расположенном на базе общественной организации "Надежда", планируют проводить уроки с логопедом, дефектологом, эрготерапевтом, творческие мастерские, кулинарные мастер-классы, занятия йогой, сказко- и арт-терапия и множество интересных занятий.

- Новое помещение станет площадкой для проведения различных мероприятий в семейном формате, поможет особенным детям с разными диагнозами, в том числе, аутизмом и ДЦП, проявить себя в новых направлениях и послужит местом для социальной реабилитации с детьми, не имеющими ограничений по здоровью, - рассказали в администрации города, добавляя, что помощь в открытии центра, где все уроки и занятия бесплатные, оказали неравнодушные ростовчане.

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