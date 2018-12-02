Под Таганрогом сотрудники ДПС выручили автомобилистку, которая застряла на дороге во время непогоды
Непогода в Ростовской области стала причиной различных происшествий. На трассе в сторону Ставрополя на несколько часов застряли десятки машин, под Батайском фура протаранила отбойник, а в донской столице произошло большое количество аварий. На дороге Таганрог - Покровское автоинспекторы выручили девушку, которая оказалась в сложной ситуации.
- Экипаж ДПС, патрулируя маршрут, заметил стоящее транспортное средство на обочине дороги и женщину, которая пыталась остановить проезжающие автомобили, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Из-за сложных погодных условий автоледи не могла продолжить движение.
Девушке помогли благополучно добраться домой.
Напомним, согласно прогнозу синоптиков еще сутки в Ростовской области будет идти снег с дождем.