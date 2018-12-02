Открыто движение по трассе Ростов - Таганрог

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-02T10:40:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Возобновлено движение транспорта по трассе Ростов-Таганрог-граница с Украиной.

- В 03:45 ограничения по федеральной автодороге А-280 сняты, движение обеспечено в полном объеме, - сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Дорога открыта, но донские автоинспекторы просят водителей быть как можно осторожнее. В частности, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям, не препятствовать работе дорожной техники, при возможности - отказаться от поездок на личном транспорте.

Напомним, утром 2 декабря также сняты ограничения движения на автодорогах «Ростов-Азов», «Азов-Ейск», «Азов-Староминская», «Ростов-Рогожкино».