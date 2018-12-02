«Нереально милое личико»: звезда Playboy Мария Лиман вернулась в Инстаграм

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-02T11:44:36+03:00

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Поклонники звезды Playboy Марии Лиман ликуют. Красавица вернулась Instagram, опубликовав новый пост.

- Тук-тук! Чем занимаетесь, - кокетливо спросила она у фолловеров, никак не объясняя свое продолжительное отсутствие в социальной сети. Но на фото отлично виден микрофон, который прикреплен к пиджаку, наброшенном, судя по всему, на обнаженное тело. Учитывая, что девушка в последнее время активно снимается в сериалах, поклонники предположили, что это и стало причиной ее отсутствия.

Посыпались комплименты, но куда без них? «Нереально милое личико», «Любуюсь моим идеалом», «Пока не нашел такую красотку», «Вау», «Красотка», «Супер-девушка».

liman_maria Тук-тук! Чем Вы занимаетесь?

Напомним, модель начала свою стремительную карьеру после публикации фото в журнале Playboy, сейчас в ее копилке съемки для ведущих глянцевых изданий Европы - InStyle, VOGUE, L'officiel. А еще она активно снимается в телефильмах. Одна из последних ее работ - «Ивановы-Ивановы» для телеканала СТС. Сама девушка говорит, что съемки - очень тяжелый труд.

- К примеру, недавно у меня были съемки для одного из каналов, так я там рыдала постоянно, - пояснила Мария. - У меня была даже такая ассоциация, что режиссеры - это те же самые строители-прорабы, которые целыми днями ходят и постоянно кричат. И им без разницы кто перед ними - девушка, красавица или умница. Но, даже если на площадке случаются ужасные вещи, как только звучит «Камера! Мотор!» и, если по сценарию ты обязан улыбаться, нужно улыбаться! Я понимаю, что в ближайшее время все это меня ждет. И я себя к этому готовлю.

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По словам барышни, это не единственные ее достижения - не так давно она снялась в клипе группы Artik&Asti «Я твоя», а творческих планов и идей у нее хватит на годы вперед. Обо всем этом она рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде-Ростов». (Подробности)