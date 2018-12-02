Донские автоинспекторы призывают водителей быть осторожнее на дорогах из-за гололеда

СЕГОДНЯ 13:22 2018-12-02T13:22:52+03:00

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Автоинспекторы Ростовской области распространили официальное обращение к участникам дорожного движения. Поводом стала непогода — дождь, мокрый снег, гололедица.

- Рекомендуем водителям выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, соблюдать боковой интервал и дистанцию, - говорится в обращении ведомства.

Водителям напоминают, что на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в разы, поэтому важно заблаговременно продумывать маневры и избегать резких торможений и поворотов.

- На регулируемых переходах пешеходам надо начинать движение, только убедившись в том, что все автомобили остановились, - добавляют автоинспекторы. - В темное

время суток не стоит забывать про использование световозвращающих

элементов.