Донские автоинспекторы призывают водителей быть осторожнее на дорогах из-за гололеда
Автоинспекторы Ростовской области распространили официальное обращение к участникам дорожного движения. Поводом стала непогода — дождь, мокрый снег, гололедица.
- Рекомендуем водителям выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, соблюдать боковой интервал и дистанцию, - говорится в обращении ведомства.
Водителям напоминают, что на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в разы, поэтому важно заблаговременно продумывать маневры и избегать резких торможений и поворотов.
- На регулируемых переходах пешеходам надо начинать движение, только убедившись в том, что все автомобили остановились, - добавляют автоинспекторы. - В темное
время суток не стоит забывать про использование световозвращающих
элементов.