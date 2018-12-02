2018-12-02T13:33:42+03:00
Общество

Жители Ростова-на-Дону жалуются на таксистов, которые взвинтили цены во время гололеда

Общественный транспорт работает без сбоев
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Жители Ростова-на-Дону жалуются на хитрых таксистов, которые во время непогоды тут же взвинтили цены. Как пишут в социальных сетях, если раньше поездка от Нагибина в сторону 2-й Краснодарской обходилась в 200 рублей, то вечером 1 декабря во время ледяного дождя — в 400.

- Я ждала-ждала такси, а потом рукой махнула, доковыляла до остановки и села в автобус, благо общественный транспорт ходил, - пожаловалась Ирина Шевченко.

Многие ростовчане возмущены поведением таксистов, которые пользуются ситуацией, ведь объяснить повышение тарифа пробками они точно не могут - накануне в городе не было серьезных заторов.

Напомним, на дорогах Ростовской области вот уже второй день сложная ситуация. Причина тому - непогода в виде ледяного дождя, снега. Автоинспекторы даже вынуждены на несколько часов ограничить движение общественного транспорта.

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