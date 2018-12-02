2018-12-02T13:46:00+03:00
Общество

Жительница Ростова-на-Дону просит решить транспортную проблему Пролетарского района

По словам женщины, после шести вечера уехать очень сложно
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Жительница донской столицы опубликовала обращение к властям города с просьбой наладить транспортное сообщение в Пролетарском районе. Свои предложение она обнародовала на сервисе «Активный ростовчанин».

- Микрорайон Красный Аксай (ул. Богданова/ 35 - 45 линия активно заселяется, - поясняет ростовчанка. - Общественный транспорт (троллейбус №2) ходит не регулярно и он явно не соответствует потребностям жителей района, после 18-00 уехать практически нереально. Предлагаю пересмотреть количество троллейбусов №2 на маршруте в вечернее время и сократить интервалы движения, изменить маршрут движения троллейбуса №22 (Пригородный ЖД вокзал-Александровка).

На том же сервисе размещена еще одна инициатива - вернуть маршруту № 50 прежний номер - 58.

- Немного и редко поездили по Нансена автобусы малой вместимости, да так и заглохли, якобы в связи с ремонтом Нансена, - пишет автор предложения.

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