2018-12-02T18:09:40+03:00
Происшествия

В Ростовской области военнослужащий избил сослуживца из-за гамбургера

Суд приговорил его к девяти месяцам дисбата
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области военнослужащий избил сослуживца из-за гамбургераВ Ростовской области военнослужащий избил сослуживца из-за гамбургера
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В Ростове-на-Дону гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему, который издевался над сослуживцами. Согласно официальной версии, он регулярно унижал товарищей, которые проходили вместе с ним службу.

В частности, с граблями напал на солдата, который отказался покупать ему гамбургер. А однажды пытался поджечь бойца, когда тот спал. Причина - якобы личные неприязненные отношения. В итоги «подвиги» военнослужащего потянули на уголовное дело. Его обвинили в неуставных отношений.

Во время суда молодой человек раскаялся и полностью признал свою вину. Вердикт - девять месяцев дисбата. У военнослужащего еще есть время на обжалование приговора, если он с ним не согласен.

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