СЕГОДНЯ 09:36 2018-12-03T09:36:42+03:00

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Погода на неделю в Ростове-на-Дону 3-9 декабря 2018: обещают дожди и плюсовые температуры. Если верить прогнозам синоптиков, то днем понедельника, 3 декабря, на столбиках уличных термометров еще будет до минус одного градуса. Однако вечером начнется сильный туман, видимость при котором составит менее километра. Он продолжится и утром следующего дня.

Во вторник, 4 декабря от минус одного до минус двух градусов. При этом сила ветра будет достигать 10-11 метров в секунду.

Уже в среду, 5 декабря, столбики уличных термометров будут показывать от нуля до плюс одного градуса. И начнется дождь, который будет идти вплоть до пятницы, 7 декабря.

В четверг, 6 декабря, потеплеет до плюс трех. Ветер практически прекратится - до пяти метров в секунду.

А вот в пятницу, 7 декабря, температура воздуха будет гулять от минус одного до плюс одного градуса, а ветер изменит свое направление с восточного на западное - временами его порывы будут достигать 11 метров в секунду.

В субботу, 8 декабря, утром в донской столице сильный туман от минус двух до плюс двух градусов, похожие температуры и в воскресенье, 9 декабря. Правда, все выходные будет без осадков. Атмосферное давление до среды выше нормы, а потом будет на уровне.