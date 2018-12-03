«Надо худеть»: Пловчиха Юлия Ефимова загорает на Бали в откровенном купальнике

СЕГОДНЯ 09:51 2018-12-03T09:51:42+03:00

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Понедельник - день тяжелый. Особенно для тех, кто добирается на работу в общественном транспорте. Но есть и те, для кого этот день недели уже точно удался. Такой вывод можно сделать, изучив страницу в Интернете пловчихи из города Волгодонска Ростовской области Юлии Ефимовой.

В разгар зимы Чемпионка Европы по плаванию-2018 загорает на Бали. В своем Инстаграм любимая миллионами спортсменка несколько часов назад опубликовала жаркий снимок. На фотографии на фоне океана красавица-пловчиха позирует в красном открытом купальнике и смотрит куда-то вдаль.

Народ тут же оценил увиденное, поставив меньше чем за сутки почти 18 тысяч лайков.

Подписчики спортсменки уже осыпали ее комплиментами: «Крутяк», «Горизонты», «Шикарная Юля», «Такая красивая фигура», «Огонь», «Просто ангел», «Афродита» и «Бог создал женщину». А кто-то вдруг посоветовал: «Надо худеть».