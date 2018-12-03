Вот это мячики: фанаты назвали Викторию Лопыреву самым сексуальным футбольным болельщиком

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-03T10:08:43+03:00

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В Интернете красавица из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева порассуждала на тему футбола. А именно о том, что 16-й тур Чемпионата подарил сразу два интересных матча.

Как известно, модель и телеведущая отлично разбирается в этом виде спорта. Когда-то она вела программу о футболе на одном из телеканалов, а также была замужем за футболистом. Кроме того, Виктория представляла интересы нашей страны во время прошедшего Чемпионата мира по футболу-2018. И ее даже назвали самой красивым послом за всю историю мундиаля.

lopyrevavika 16-й тур чемпионата России по футболу сегодня подарил нам сразу два интересных матча.

В этот раз свой пост Виктория сопроводила снимком, на котом она изображена в окружении мячиков. При этом коротенькие шортики, демонстрирующие идеальные ноги красавицы, не смогли заставить пройти мимо ни одного подписчика так, чтобы не оставить лайк. Под снимком уже 39 тысяч сердечек. А кроме рассуждений на тему футбола, еще и комплименты красавице, их тут сотни — не меньше. В их числе «Вот это мячики» и «Самый сексуальный футбольный болельщик».