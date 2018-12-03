Рейтинг зарплат в регионах-2018: Треть жителей Ростовской области получают меньше 15 тысяч в месяц

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-03T10:09:33+03:00

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Эксперты назвали регионы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами.

Лидерство, по данным исследования «РИА Рейтинг», по числу людей, получающих большой доход принадлежит северным субъектам Федерации — ЯНАО, Чукотке и Ненецкому АО, где доля тех, кому платят в месяц более 100 тысяч рублей составляет от 27 до 20 процентов.

А наиболее маленькие официальные зарплаты получают в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии: там, согласно подсчетам экспертов, на долю тех, кто получает меньше 15 тысяч рублей в месяц, приходится от 45 до 43 процентов. В них же, соответственно, и меньше всего «богатых» работников, то есть которые имеют чистый доход свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Ростовская область в рейтинге оказалась на 44-м месте. Это означает, что примерно 1,55 процента работающего населения получает более 100 тысяч рублей в месяц, 32,6 процента — ниже 15 тысяч, а самые распространенные зарплате в регионе, которые имеет половина трудящихся людей, находятся в диапазоне от 13 до 31 тысячи рублей.

Для сравнения - средние значения по России в целом выглядят так: с зарплатой выше 100 тысяч в месяц — 4,39 процента работающего населения, ниже 15 тысяч — 20,1 процента, а половина получает в диапазоне от 17 до 44 тысяч рублей.