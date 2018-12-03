В чемпионате профессионального мастерства Ворлдскиллс победили студенты ЮФУ

СЕГОДНЯ 10:38 2018-12-03T10:38:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце ноября в Москве завершился финал II Национального межвузовского чемпионата профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс. И сборная Южного федерального университета вернулась домой с победой. На вуз стала одной из самых многочисленных на чемпионате по количеству финалистов -13 конкурсантов в девяти компетенциях. Это третье место из 93 вузов. На церемонии награждения первым из студентов ЮФУ поднялся на пьедестал Хабаров Олег, победивший в компетенции «Сетевое и системное администрирование». В копилку ЮФУ вторую золотую медаль принес Гордиенко Владислав в компетенции «Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз». Финалисткой в компетенции «Преподавание в младших классах» стала студентка Академии педагогики и психологии.

Также студенты Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ были представлены в компетенциях, касающихся разработки и веб-дизайна, системного администрирования, ИТ-решений для бизнеса, защиты от внутренних внешних угроз информационной безопасности, а также различных разработок.