2018-12-03T11:18:58+03:00
Общество

«Ростелеком» провел «Бизнес Драйв» в Ростове-на-Дону

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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&ensp;Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» организовал в Ростове-на-Дону мастер-класс, собравший около 400 начинающих и опытных предпринимателей из различных сфер деятельности. Событие состоялось в бизнес-центре «Аметист» 27 ноября. На конференции владельцы и основатели известных российских брендов рассказали о принципах развития бизнеса, подбора команды и интернет-маркетинга, которые приводят их к успеху.

Встречу открыл директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин, показавший участникам цифровые инструменты для нетворкинга. Продолжил сессию эксперт по созданию бизнес-команд, экс-генеральный директор и акционер компании Get Taxi Владимир Маринович. Также перед ростовской публикой выступили эксперт по диджитал-маркетингу Антон Шаяхов, бизнесмен и эксперт по продвижению в соцсетях Тимур Тажетдинов и предприниматель, эксперт по клиентоцентричному сервису Михаил Качалкин. Спикеры раскрыли темы организации эффективных продаж по телефону, создания сильных команд и пошагового планирования в маркетинге.

Участник «Бизнес Драйва», организатор деловых событий на юге России Оксана Денисова: «Команда «Ростелекома» продемонстрировала отличную работу и большое уважение к аудитории: оптимальный подбор спикеров с прикладными советами, атмосфера, способствующая полезному общению и, конечно, блестящее техническое воплощение».

Заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Александр Грибков: «Бизнес Драйв» для нас знаковое событие и новый формат. Многие презентованные здесь цифровые решения делают бизнес быстрее, эффективнее и, самое главное, позволяют экономить. С этой целью мы постоянно совершенствуем продуктовую линейку и мотивируем руководителей «прокачивать» свои навыки и заряжать всю команду на развитие».

Участники «Бизнес Драйва» познакомились с эффективными цифровыми решениями для малого и среднего бизнеса, а также получили уникальное ценовое предложение по подключению услуг: «Корпоративная мобильная связь», «Высокоскоростной интернет» и «Виртуальная АТС».

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