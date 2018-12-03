2018-12-03T11:31:35+03:00
Общество

К 100-летию Солженицына в Ростове-на-Дону покажут его первую пишущую машинку и самиздатовский «Архипелаг ГУЛАГ»

Сам писатель признавался, что сильно привязан к городу, где начинался его творческий путь
Александр СТЕПАНОВ
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В Ростове-на-Дону прошли детство и юность будущего писателя.В Ростове-на-Дону прошли детство и юность будущего писателя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 7 декабря, в Ростовском областном музее краеведения откроется выставка под названием «У меня очень много связано с каждым ростовским камнем...», посвященная 100-летию со дня рождения Александра Солженицына, который будет отмечаться 11 декабря.

В Ростове, следует отметить, прошло все детство и юность будущего писателя, который переехал на Дон вместе с матерью в 1924-м и жил до 1941 года: он учился в школе №15 на Соборном, окончил физмат РГУ.

Сам писатель позже, вернувшись из эмиграции, говорил о своей альма-матер так: «На своем долгом пути через Сибирь, Северную Россию я перевидал много аудиторий разного состава, но все это несравнимо с тем, что я переживаю сегодня, ибо в этом здании я проучился пять лет, получил высшее образование: у меня очень много связано с каждым ростовским камнем...».

А в письмах к университетскому другу Эмилю Мазину отмечал: «Вспоминаю Ростов с таким теплом, многие места с волнением (я еще там побродил один в последнее воскресенье), освежил в памяти прошлое. Сильно, сильно я привязан к Ростову!».

- На выставке представлены подлинные документы Александра Исаевича Солженицына, его личные вещи — включая, например, пишущую машинку, на которой он печатал свои первые повести и рассказы, его настольную лампу, самиздатовский «Архипелаг ГУЛАГ», письма к университетскому другу Э.А. Мазину и книги с его подлинными автографами, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» организаторы.

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