Из-за гололеда ростовчане встали на коньки и устраивают "танцы на льду"

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-03T11:53:40+03:00

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Ростовчане со свойственной им иронией решили намекнуть городским властям на то, что в последние несколько дней из-за мокрого снега и ледяного дождя, а также по причине перепада температур, улицы превратились в настоящий каток — однако на многих из них (за редким исключением) «мастера чистоты» и «менеджеры по уборке территорий» почему-то не удосужились посыпать тротуары песком или солью.

И вот, чтобы показать состояние тротуаров, двое молодых людей надели коньки и устроили на них катание по городу: на видео можно наблюдать, как парни, словно заправские фигуристы, рассекают по ровной скользкой глади тротуаров — причем, в один из моментов на заднем плане видится человек в обычной обуви, который скользит и, пытаясь удержаться на ногах, перебирается на обочину.

Другие же горожане в качестве продемонстрировал «танцы на льду» - по аналогии с известным телепроектом, показав, что даже в самом центре южной столицы крайне скользко.

Пользователи соцсетей живо откликнулись на ролики, задав два логичных вопроса: почему, во-первых, улицы действительно не посыпают, а во-вторых, известно ли в мэрии, сколько людей оказалось по этой причине на больничном, получив травмы?