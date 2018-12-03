Из-за гололеда ростовчане встали на коньки и устраивают "танцы на льду"
Ростовчане со свойственной им иронией решили намекнуть городским властям на то, что в последние несколько дней из-за мокрого снега и ледяного дождя, а также по причине перепада температур, улицы превратились в настоящий каток — однако на многих из них (за редким исключением) «мастера чистоты» и «менеджеры по уборке территорий» почему-то не удосужились посыпать тротуары песком или солью.
И вот, чтобы показать состояние тротуаров, двое молодых людей надели коньки и устроили на них катание по городу: на видео можно наблюдать, как парни, словно заправские фигуристы, рассекают по ровной скользкой глади тротуаров — причем, в один из моментов на заднем плане видится человек в обычной обуви, который скользит и, пытаясь удержаться на ногах, перебирается на обочину.
Другие же горожане в качестве продемонстрировал «танцы на льду» - по аналогии с известным телепроектом, показав, что даже в самом центре южной столицы крайне скользко.
Пользователи соцсетей живо откликнулись на ролики, задав два логичных вопроса: почему, во-первых, улицы действительно не посыпают, а во-вторых, известно ли в мэрии, сколько людей оказалось по этой причине на больничном, получив травмы?
Бесплатный каток по всему Ростову-на-Дону 2.12.2018. // Одним веселье, а другим, угодившим из-за гололеда в трамватологию, - точно не до смеха. Видео: ВК, паблик "Ростов Главный".