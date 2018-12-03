2018-12-03T12:08:05+03:00
Общество

Десятки тысяч человек в пяти районах Ростова-на-Дону остались без воды из-за крупной коммунальной аварии

В мэрии обещают восстановить водоснабжение до конца дня
Александр СТЕПАНОВ
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На восстановительные работы направлены три аварийные бригады.На восстановительные работы направлены три аварийные бригады.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В южной столице из-за порыва на 1000-миллиметровом водоводе на ул. Просвещения, 43 (это центра микрорайона «Сельмаш»), введены ограничения на подачу воды одновременно в пяти районах Ростова-на-Дону.

- В Октябрьском районе в эту зону попали пр. Нагибина - ул. Нансена - р. Темерник - ул. Шеболдаева - ул. Футбольная - ул. Курская - ул. Зоологическая - ул. Донподход, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в горадминистрации. - В Ворошиловском районе ситуация коснется «квадрата» в границах пр. Ленина – ул. Нансена – пр. М. Нагибина – ул. Страна Советов, в Первомайском: ул. Металлургическая – ул. Веры Пановой – пр. Шолохова – ул. 1-й Конной Армии, в Ленинском: ул. Локомотивная – ул. Нансена – пр. М. Нагибина – ул. Текучева; в Пролетарском: пр. Шолохова – ул. Горсоветская – пер. Тувинский – пер. Кривошлыковский.

Это означает, что проблемы с водоснабжением испытают порядка тридцати тысяч горожан.

Устранить аварию в мэрии, со ссылкой на горводоканал, пообещали до конца понедельника, 3 декабря, уточнив, что восстановительными работами занимаются три бригады в составе двенадцати человек и десяти единиц техники.

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