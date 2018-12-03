Василий Голубев назвал классной игру «Ростова» в матче против ЦСКА
Глава донского региона Василий Голубев опубликовал на своей странице в Instagram видео из раздевалки игроков ФК «Ростов» после матча с ЦСКА.
- После матча зашел к ребятам в раздевалку сказать им «спасибо» за красивый и динамичный футбол, - сообщил губернатор в подписи в видео.
На записи Голубев лично подходит к каждому игроку, пожимая руку.
- Я уважаю вас и желаю успехов и хорошего самочувствия, - обращается к футболистам глава донского региона.
А на заключительных кадрах, пообщавшись накоротке с вратарем Ильей Абаевым, Василий Голубев поворачивается в сторону главного тренера Валерия Карпина и, улыбаясь, идет к нему со словами «Можно я тебя обниму».
- «Ростов» сыграл классно: ЦСКА очень хотел победить, но мы не дали, потому что и клуб, и ростовчане, и жители всего региона — те люди, которые своих побед не отдают, - отметил губернатор. - И я уверен, что наши ребята еще покажут классный футбол, как они это делали в первой половине нынешнего сезона.
Он уточнил, что матч 16-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА на «Ростов-Арене» посетили 32 тысячи болельщиков.
Фото: Instagram Василия Голубева.
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