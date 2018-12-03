2018-12-03T12:27:00+03:00
Спорт

Василий Голубев назвал классной игру «Ростова» в матче против ЦСКА

После заключительной домашней встречи «желто-синих» в этом году на «Ростов-Арене» губернатор спустился в раздевалку к футболистам, чтобы лично сказать им «спасибо»
Александр СТЕПАНОВ
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Василий Голубев сказал Валерию Карпину и его подопечным "спасибо" за итоги первой половины сезона. Фото: Instagram Василия Голубева.Василий Голубев сказал Валерию Карпину и его подопечным "спасибо" за итоги первой половины сезона. Фото: Instagram Василия Голубева.
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Глава донского региона Василий Голубев опубликовал на своей странице в Instagram видео из раздевалки игроков ФК «Ростов» после матча с ЦСКА.

- После матча зашел к ребятам в раздевалку сказать им «спасибо» за красивый и динамичный футбол, - сообщил губернатор в подписи в видео.

На записи Голубев лично подходит к каждому игроку, пожимая руку.

- Я уважаю вас и желаю успехов и хорошего самочувствия, - обращается к футболистам глава донского региона.

А на заключительных кадрах, пообщавшись накоротке с вратарем Ильей Абаевым, Василий Голубев поворачивается в сторону главного тренера Валерия Карпина и, улыбаясь, идет к нему со словами «Можно я тебя обниму».

- «Ростов» сыграл классно: ЦСКА очень хотел победить, но мы не дали, потому что и клуб, и ростовчане, и жители всего региона — те люди, которые своих побед не отдают, - отметил губернатор. - И я уверен, что наши ребята еще покажут классный футбол, как они это делали в первой половине нынешнего сезона.

Он уточнил, что матч 16-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА на «Ростов-Арене» посетили 32 тысячи болельщиков.

Фото: Instagram Василия Голубева.

golubev.v.ugolubev.v.u
Губернатор Василий Голубев выложил видео из раздевалки "Ростова" после матча ЦСКА.
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